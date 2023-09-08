https://news.day.az/world/1596040.html Захарова вновь критикует Армению
Захарова вновь критикует Армению
Внесение Арменией в черный список на въезд ряда российских деятелей, не нарушавших закон, наносит ущерб взаимодействию стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване.
"Такая как бы "нежелательность" лиц, являющихся ведущими медиаменеджерами и политологами нашей страны, которые не нарушали закон, а лишь высказывали свое личное, частное мнение, наносит существенный ущерб взаимодействию России и Армении, особенно на информационном треке", - подчеркнула дипломат.
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