Мониторинговая миссия ЕС в Армении открыла новую базу
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Мониторинговая миссия Европейского Союза в Армении открыла новую оперативную базу в Иджеване.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте мониторинговой миссии ЕС.

В церемонии открытия приняли участие глава миссии Маркус Риттер, посол ЕС в Армении Василис Марагос, заместитель министра обороны Карен Саркисян и губернатор Тавушской области Айк Галумян.