Захарова критикует Пашиняна

Риторика должна быть такой, которая способствует урегулированию ситуации. Разжигать, поджигать, разобщать уже научились все.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в интервью "Комсомольской Правде", комментируя провокационные заявления армянских чиновников, в том числе и премьер-министра Никола Пашиняна.

"Буквально два дня назад министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров прокомментировал эту риторику, которую мы периодически слышим от разных сторон - и от лиц, наделенных властью, и от лиц, которые представляют как бы политологические круги. Риторика должна быть такой, которая способствует урегулированию ситуации. Разжигать, поджигать, разобщать уже научились все. Мирить, помогать, восстанавливать, соединять умеют не все. Вот к этому и надо стремиться", - сказала она.

Захарова отметила, что мирный шанс был зафиксирован в трех документах, которые были выработаны при посредничестве России.

"Раз уж все договорились, и раз многократно после 2020 года переподтверждали актуальность этих документов и их историческую роль, то нужно просто их выполнять", - добавила она.

Отметим, что ранее Пашинян сказал, что все заявления об урегулированности ситуации "беспочвенны", тем самым, фактически объявляя о выходе из переговорного процесса с Азербайджаном.

Кроме того, упомянув о якобы существовании территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах", он обнулил все свои заявления о признании территориальной целостности Азербайджана.