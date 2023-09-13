Еще одна смерть при невыясненных обстоятельствах в армянской армии
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От огнестрельного ранения скончался военнослужащий № "Н"-ской воинской части Минобороны Армении Алекс Сурени Аванесян.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространило Министерство обороны Армении.

Сообщается, что по факту проводится расследование.