В Армении обнаружили новый вид штамма омикрон

В Армении обнаружен новый подвид омикронного штамма коронавируса.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба минздрава Армении.

Отмечается, что за последнюю неделю увеличилось число случаев заражения.

По информации на 12 сентября, зарегистрирован 71 случай заражения коронавирусом, что больше, чем на предыдущей неделе.

Также было сделано предупреждение о росте заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией.