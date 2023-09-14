"Это вам за Пашиняна"

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянам приходится страдать за антироссийскую позицию своего премьер-министра. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Антироссийские выпады Никола Пашиняна не остались без последствий - причем не только в виде публичных заявлений российских чиновников, но и в других мерах. Правда, страдают от этого ... сотрудники армянских офисов российских предприятий.

В частности, сотрудников принадлежащих РФ предприятий "Газпром - Армения" и "Еревангаз" лишили премий, бонусов и надбавок. Как пишут армянские СМИ, это вызвало серьезное недовольство среди коллективов компаний. "Раньше премии и надбавки были регулярными. Теперь же годами сложившуюся практику отменили - никаких надбавок, кроме новогодней премии. Перестали повышать зарплаты и даже наоборот, в обеих компаниях зарплаты даже снизили", - жалуются сотрудники.

Коллективы намерены в лучших армянских традциях писать жалобные письма в Москву с просьбой принять меры. Тем более, что как удалось выяснить журналистам, в остальных подразделениях "Газпрома", в том числе и зарубежных, никаких изменений в практике выплаты премий не произошло.

Налицо традиционная российская практика: как только ухудшаются отношения с той или иной страной, то начинаются "неожиданности" - то найдут какие-то болезни в сельхозпродукции, то турпоток ограничат, то еще что-нибудь. Особенно интересно, что армянский кейс происходит на фоне слухов о том, что пророссийские силы в Ереване готовят переворот. С этой точки зрения ситуация в армянском офисе "Газпрома" выглядит как часть чего-то большего, чем просто урезание премий.