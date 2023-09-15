– но разве его можно в этом винить?

Автор: Байрам Эльшадов

Жизнь Пашиняна стала намного сложнее в последние недели. Ставший звездой у западных журналистов премьер-министр Армении в последнее время снова начал занимать телефонные линии у крупнейших и важнейших лидеров планеты. 9 сентября Пашинян провел телефонные переговоры с госсекретарем США, президентом Франции, канцлером Германии, президентом Ирана и премьер-министром Грузии.

От "удовольствия" от общения, а точнее выслушивания жалоб Пашиняна на сложную жизнь, решил отказаться президент России Владимир Путин, хоть армянский премьер названивал и главе российского государства. По этой причине Пашиняну пришлось писать письмо президенту РФ.

Вот такая вот грустная история. Но на что надеялся Пашинян? Что он будет неделю рассуждать об отрицательных сторонах дружбы с Россией, в добавок к тому, что Армения обсудит ратификацию Римского статута и проводит учения с американскими военными, а Путин примет это, поймет и простит?

Пашинян сам виноват в проблеме, которую создал для себя. И, конечно, Армения загоняет себя в сложную геополитическую ситуацию. Слишком много хочет Армения, при этом не давая ничего вместо этого, и совершая откровенно нелогичные и недружественные жесты по отношению к России.

Премьер-министр Армении проявил себя как недальновидный и ненадежный партнер, при этом значительно ухудшив позиции своей страны. Каждый новый потенциальный партнер Еревана теперь трижды подумает, прежде чем начать вести какие-либо дела с этой страной.

Ведь стоит ли идти на риск быть обманутым и очерненным лидером страны, которая полностью зависима? В мире международной политики, где ценится надежность и предсказуемость партнеров, Пашинян становится изгоем благодаря многим факторам, включая своему стремлению понравиться западным журналистам.

Но в этом ему не удастся обвинить Путина или кого-либо еще.