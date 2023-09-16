Громкие задержания в минобороны Армении

В Армении задержаны пять человек, в том числе бывшие сотрудники Минобороны, по подозрению в использовании должностного положения для мошенничества и хищения 106,3 млн. драмов (порядка $270 тыс.).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следкома.

По данным ведомства, глава Управления информации и по связям с общественностью Минобороны Армении Г. А. в 2019-2021гг вступив в сговор с директором ООО "Эл" А.Б и главой общественной организации "Нор" и основателем одного из сайтов С. А, а также с помощью сотрудников Управления К.П и А.А., вписал в документы о закупках ложные данные и похитил у государства 106,3 млн. драмов (порядка $270 тыс.).

Г.А. обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, директора ООО "Эл" А.Б. и основателя сайта dasaran.am С. А. в мошенничестве, а сотрудников Управления информации и по связям с общественностью Минобороны Армении в служебном подлоге. Их задержали, представлено ходатайство об аресте Г.А, С.А и А.Б.