Евросоюз начинает платить Тунису за сдерживание миграции

Еврокомиссия объявила, что в ближайшие несколько дней начнется выделение денег Тунису. Её глава Урсула фон дер Ляйен и президент Саид Каис в присутствии премьер-министров Италии и Нидерландовподписали соглашение об этом ещё в июле, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Всего эта североафриканская страна должна получить 127 млн евро, из которых половина будет направлена на то, чтобы предотвращать прибытие в Евросоюз нелегальных мигрантов. Это включает ремонт и переоснащение судов для береговой охраны Туниса.

Другая часть денег предназначена для защиты мигрантов в сотрудничестве с ведомством ООН по делам беженцев и возвращения их в страны происхождения в сотрудничестве с Международной организацией по миграции.

Сделка с Тунисом вызвала обеспокоенность среди работающих в стране неправительственных организаций, которые сообщали о жестоком обращении с мигрантами и, в частности, их изгнании в пустыню.

Представитель Еврокомиссии Ана Писонеро прокомментировала это по просьбе Euronews: "В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, ЕС и Тунис согласились сотрудничать при полном соблюдении международного права и уважении достоинства мигрантов. Контракты на освоение выделяемых нами средств ещё должны быть подписаны, но любые контракты Евросоюза всегда имеют стандартные положения о правах человека".

Процесс оформления денежных переводов ускорился после массового прибытия мигрантов на Лампедузу и визита на прошлой неделе на этот итальянский остров Урсулы фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии пообещала скорейшее оказание помощи, в том числе в борьбе с контрабандистами, которые переправляют людей через Средиземное море. Некоторые страны-члены ЕС сетовали на то, что они их не пригласили участвовать в переговорах с Тунисом. Однако партнёрство с ним Брюссель признал успешным, намереваясь строить по этому образцу отношения с такими странами, как Египет и Марокко.