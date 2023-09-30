Армянские студенты в роли невоспитанных клоунов

Армянская диаспора в Америке не может успокоиться и цепляется за каждый повод чтобы высказать "свою особо важную позицию" по внешнеполитическим вопросам.

Около 50 человек собрались у здания Анненберг-холла, чтобы выразить протест по поводу решения университета провести мероприятие с участием посла Турции в США Хасана Мурата Мерджана. На месте событий находилось несколько сотрудников Департамента общественной безопасности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на студенческую газету Университета Южной Калифорнии Daily Trojan.

Акция протеста началась с того, что армянский студент вышел из аудитории, поднял в воздух армянский флаг и потребовал прекратить мероприятие. Полиция вывела его на улицу, и вскоре к нему присоединились другие, скандируя "Позор университету" и "1915 год повторяется", имея в виду "геноцид армян".

Недовольство решением Университета Южной Калифорнии провести это мероприятие росло уже несколько дней. В этот вторник Ассоциация армянских студентов Калифорнийского университета разместила в Instagram заявление, в котором говорилось, что Мерджан известен тем, что напрямую поддерживает политику Турции по отрицанию "геноцида армян".

На время проведения акции протеста Анненберг-холл был закрыт для посещения. Студентам, желающим войти в здание, потребуется сопровождение.

Очень любопытно то, что этой акцией армянская диаспора, метафорически, выстрелила себе в ногу. Добиться "тектонических сдвигов" во внешней политике США, конечно же, им не удалось. Но выставить себя дураками и клоунами с колоссальным объемом неконтролируемой агрессии и неумением четко, ясно и аргументировано высказать свою позицию им явно удалось.