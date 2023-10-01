Республиканцы назвали прогнозы по "шатдауну"

Республиканцы прогнозируют двухнедельный перерыв в финансировании правительства США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом пишет газета Washington Post.

"Республиканцы из палаты представителей в частных беседах говорят, что вероятен двухнедельный шатдаун", - пишет издание.

По тем же данным, срок обусловлен датами, когда зарплату получают военные, и законодатели говорят, что по мере их приближения будет усилено и давление на палату.

"Большинство республиканцев не хотят остановки работы правительства, но испытывают сложности с одобрением любых компромиссных проектов бюджета на короткий период", - пишет издание.

Если конгресс не примет бюджет в том или ином виде до 1 октября, то в США случится шатдаун - приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия денег. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные шатдаун предотвратить и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Тем не менее перспектив согласовать один из вариантов в срок мало: взгляды сторон на то, что должен включать в себя бюджет правительства, сильно разнятся.

Ранее мы писали о том, что конгрессмены отвергли проект финансирования правительства.