В Израиле сообщили о более 160 заложниках в Газе

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС и их союзники продолжают удерживать в секторе Газа по меньшей мере 161 заложника. С таким утверждением выступил представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в интервью телеканалу CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным чиновника, 146 заложников являются гражданами Израиля, в том числе обладателями двойного гражданства, а еще 15 - иностранными гражданами. Возраст не менее 8 заложников не превышает 19 лет, в то время как по меньшей мере 10 из них старше 75 лет.

Ранее британская газета The Times сообщила со ссылкой на источники, что представители Израиля на переговорах в Дохе выразили готовность продлить еще на три дня паузу в боевых действиях в секторе Газа. Пойти на этот шаг они готовы только при условии освобождения всех женщин, не находящихся на военной службе, и детей из числа израильских заложников, удерживаемых движением ХАМАС. Согласно сведениям еврейского государства, во время нападения 7 октября ХАМАС и другие группировки захватили около 100 израильских женщин и детей.

Сейчас в Катаре находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с политическим руководством ХАМАС.

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