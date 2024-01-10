https://news.day.az/world/1628388.html Суд оставил Тонояна под арестом
Суд оставил Тонояна под арестом
Суд оставил под арестом бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Андраник Манукян.
Антикоррупционный суд отклонил ходатайство защиты и постановил оставить Тонояна под арестом.
Тоноян обвиняется в закупке непригодных к использованию авиационных боеприпасов, был арестован в сентябре 2021 года.
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