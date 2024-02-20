Во Франции призвали свергнуть «клику» Макрона

Глава французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал граждан страны свергнуть "клику" президента Эммануэля Макрона.

Об этом со ссылкой на страницу политика в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Филиппо, спящему французскому народу необходимо срочно проснуться и выгнать властную клику, которая в интересах глобалистской олигархии превращает Францию в страну третьего мира.

Политик привел в качестве примера действий властей, направленных против интересов Франции, выделение €3 млрд помощи Украине, введение платы за дополнительную часть профессионального обучения и приглашение кубинских врачей во французские больницы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!