Пашинян уволил Марукяна

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Эдмон Марукян освобожден с должности посла по особым поручениям.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

29 февраля этого года Марукян сообщил, что подал премьер-министру заявление об освобождении с должности посла по особым поручениям. Свое решение Марукян обосновал разногласиями с властями по фундаментальным внешнеполитическим вопросам.

Он был назначен на этот пост 14 марта 2022 года.

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