https://news.day.az/world/1642102.html Пашинян уволил Марукяна
Пашинян уволил Марукяна
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Эдмон Марукян освобожден с должности посла по особым поручениям.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
29 февраля этого года Марукян сообщил, что подал премьер-министру заявление об освобождении с должности посла по особым поручениям. Свое решение Марукян обосновал разногласиями с властями по фундаментальным внешнеполитическим вопросам.
Он был назначен на этот пост 14 марта 2022 года.
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