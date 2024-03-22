Саудовская Аравия и Израиль приближаются к нормализации отношений

Израиль и Саудовская Аравия приближаются при посредничестве Соединенных Штатов к достижению договоренностей о нормализации отношений. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри по итогам переговоров в Каире, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В плане того, как обстоят дела, могу сказать следующее: мы добились очень хорошего прогресса, особенно за последний примерно месяц или около того. У нас еще остается некоторая работа, но я опять-таки считаю, что прогресс хороший, подлинный", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя обсуждение Саудовской Аравией и Израилем перспектив нормализации связей. "Сроков [возможного завершения такой работы] я назвать не могу, однако мы, как мне кажется, приближаемся к точке, в которой у нас будут договоренности", - подчеркнул Блинкен.

Он напомнил, что в рамках нынешнего зарубежного турне посетил 20 марта Саудовскую Аравию и встретился с ее наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "У нас состоялось очень хорошее обсуждение работы, которой мы занимаемся уже много месяцев, - нормализации [отношений Израиля и Саудовской Аравии]. И эта работа продвигается. Мы продолжаем демонстрировать хороший прогресс. Считаю, что мы можем достичь соглашения. А это представляло бы историческую благоприятную возможность для двух стран и [Ближневосточного] региона в целом", - сказал шеф американской дипломатии.

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