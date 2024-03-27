Швеция намерена направить войска в Латвию

Постпред Швеции в НАТО Аксель Верхофф заявил, что королевство намерено отправить свои вооруженные силы на территорию Латвии в рамках присутствия сил Североатлантического альянса в этой стране, переброска контингента планируется с ноября. Об этом постпред сообщил изданию Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вернхофф подтвердил план Швеции разместить войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что войска королевства будут "чередоваться" в Латвии с датскими вооруженными силами.

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