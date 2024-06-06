США отказались голосовать за жесткий вариант резолюции МАГАТЭ, боясь реакции Ирана

Администрация США не захотела голосовать за жесткий вариант "антииранской резолюции" МАГАТЭ, опасаясь возможной негативной реакции Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, Соединенные Штаты призывали европейских партнеров смягчить формулировки в документе, поскольку считали, что в Тегеране воспримут такой текст резко негативно. В Вашингтоне опасались, что Иран может воспринять документ как сигнал для наращивания своей ядерной программы. Как пишет издание, после того, как в документ были внесены изменения, США проголосовали за.

5 июня Совет управляющих МАГАТЭ принял "антииранскую резолюцию", предложенную странами "евротройки" - ФРГ, Францией и Великобританией. За резолюцию проголосовали 20 стран, Россия и Китай проголосовали против, а 12 стран, среди которых Алжир, Индия, Индонезия, Турция и ЮАР, воздержались. По данным агентства Reuters, "евротройка" подготовила резолюцию с призывом к Ирану сотрудничать с МАГАТЭ и объяснить следы урана на ряде незадекларированных объектов. В тексте также содержится призыв пересмотреть решение об отзыве из страны нескольких экспертов агентства.

Министерство иностранных дел Ирана осудило принятие этой резолюции и подчеркнуло, что она не заставит исламскую республику отказаться от развития мирного атома. При этом постпред исламской республики при международных организациях в Вене Мохсен Назири Асль возложил ответственность за возможные ответные шаги Ирана на страны "европейской тройки".

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