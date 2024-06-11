Иран отверг обвинения США и Франции в дестабилизации ситуации в регионе

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани осудил совместное заявление президентов США и Франции и отверг содержащиеся там "необоснованные и неприемлемые обвинения" в адрес Тегерана. Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики, размещенном в его официальном Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Канани назвал безосновательной и преследующей политические цели антииранскую направленность заявления", - сообщается в заявлении иранского МИД.

Официальный представитель подчеркнул, что "роль Исламской Республики Иран в установлении и упрочении стабильности и безопасности в регионе и мире, борьбе с террористическими группировками в целях укрепления международной безопасности неоспорима". Кроме того, он подтвердил приверженность Тегерана "техническому сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии в рамках международных прав и обязательств".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом после переговоров в Елисейском дворце заявил, что Париж и Вашингтон намерены оказать давление на Иран, чтобы добиться от него прекращения действий по "дестабилизации ситуации в регионе".

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