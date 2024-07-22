Китай повысит пенсионный возраст

Китай в целях борьбы с демографическими проблемами постепенно повысит установленный законом пенсионный возраст, который сейчас является одним из самых низких в мире.

Как сообщает Day.Az, это позволит людям работать дольше, поскольку страна изо всех сил пытается облегчить растущее давление на пенсионные бюджеты, поскольку многие провинции уже сталкиваются с дефицитом.

Реформа является неотложной, поскольку ожидаемая продолжительность жизни в Китае к 2021 году выросла с 44 лет в 1960 году до 78 лет, что превышает аналогичный показатель в США, и, по прогнозам, к 2050 году превысит 80 лет.

Заявление правительства стало частью ключевого политического документа, в котором также излагаются планы по совершенствованию стратегии борьбы со снижением рождаемости, которое в 2023 году сократилось второй год подряд и, как ожидается, будет сокращаться в течение десятилетий.

Реформы, изложенные в документе, планируется завершить к 2029 году.

В настоящее время в Китае пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, что на пять-шесть лет меньше, чем в большинстве развитых стран, для женщин, работающих на должностях, он составляет 55 лет, для женщин, работающих на фабриках, - 50 лет.

Национальные органы здравоохранения ожидают, что к 2035 году численность людей в возрасте 60 лет и старше увеличится с 280 миллионов до более чем 400 миллионов человек, что эквивалентно всему нынешнему населению Великобритании и Соединенных Штатов вместе взятых.

По словам старшего советника Фонда ООН по развитию народонаселения Михаэля Херрманна, большинство стран повысили пенсионный возраст в ответ на демографическое давление, чтобы защитить пенсионные фонды и замедлить потенциальное сокращение рабочей силы.

Государственная китайская академия наук считает, что к 2035 году пенсионная система останется без денег.

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