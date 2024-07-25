Пентагон планируeт снабдить всех морпехов средствами для борьбы с дронами

Корпус морской пехоты США (КМП) планирует получить дистанционные средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и передать эти средства во все подразделения КМП. Радиус обнаружения дронов может составить около 800 м, сообщил сотрудник Управления по развитию КМП капитан Тейлор Бэрфут, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, оружие для борьбы с БПЛА получит каждое подразделение КМП, включая разведывательные отряды и группы материально-технического снабжения. "Корпус хочет обеспечить каждое подразделение элементарными и необходимыми возможностями самообороны", - сказал военнослужащий порталу Defense One.

По сведениям издания, уже в сентябре в США пройдет конкурс, где американские военные выберут лучший образец снаряжения для противодействия БПЛА. "Цель сентябрьского конкурса - найти [подходящее] переносное оборудование, которое позволяет идентифицировать дроны в радиусе 800 м и оружие для уничтожения БПЛА весом до 25 кг", - отметил Бэрфут. Военнослужащий добавил, что в КМП заинтересованы в создании сети датчиков обнаружения БПЛА до того, как они подойдут на слишком близкое расстояние.

Бэрфут добавил, что в КМП также надеются научиться различать беспилотники союзников и потенциальных противников. Портал напомнил, что с этой проблемой уже столкнулись Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые "регулярно сбивают собственные дроны". По словам военнослужащего, решением проблемы могло бы стать использование искусственного интеллекта. Датчики с его поддержкой могли бы помочь "быстрее определять, заметили они вражеский БПЛА или просто пролетающую птицу".

По оценке Бэрфута, если испытания будут успешными, некоторые системы отслеживания БПЛА могут поступить на вооружение состава оперативной группы ВМС США в Тихом океане в течение года.

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