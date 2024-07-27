Изменена дата инаугурации президента Ирана

Изменена дата инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство İRNA, церемония инаугурации состоится 28 июля утром.

В церемонии примут участие духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, представители посольств зарубежных стран, военные и т.д.

Отметим, ранее член президиума парламента Моджтаба Юсефи сообщил о том, что инаугурация состоится 30 июля.

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