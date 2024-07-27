https://news.day.az/world/1677779.html Изменена дата инаугурации президента Ирана
Изменена дата инаугурации президента Ирана
Изменена дата инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство İRNA, церемония инаугурации состоится 28 июля утром.
В церемонии примут участие духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, представители посольств зарубежных стран, военные и т.д.
Отметим, ранее член президиума парламента Моджтаба Юсефи сообщил о том, что инаугурация состоится 30 июля.
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