В Израиле совершено вооруженное нападение

В Израиле возросло число жертв вооруженного нападения, совершенного 34-летним палестинцем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "The Times of Israel", сегодня утром в Холоне житель города Сальфит Амар Одех напал с ножом на людей в трех разных местах, расположенных в 500 метрах друг от друга.

В результате 2 человека погибли и двое получили ранения.

11:06

В израильском городе Холон совершено вооруженное нападение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "The Times of Israel", в результате теракта четыре человека получили ножевые ранения, из них 70-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина, напавший на людей с ножом, был обезврежен полицейским.

Отмечено, что вооруженное нападение в Холоне совершил 34-летний Амар Одех, житель города Сальфит, расположенного на Западном берегу реки Иордан.

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