В Израиле совершено вооруженное нападение - ОБНОВЛЕНО - есть погибшие и раненые
В Израиле возросло число жертв вооруженного нападения, совершенного 34-летним палестинцем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "The Times of Israel", сегодня утром в Холоне житель города Сальфит Амар Одех напал с ножом на людей в трех разных местах, расположенных в 500 метрах друг от друга.
В результате 2 человека погибли и двое получили ранения.
11:06
В израильском городе Холон совершено вооруженное нападение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "The Times of Israel", в результате теракта четыре человека получили ножевые ранения, из них 70-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина, напавший на людей с ножом, был обезврежен полицейским.
Отмечено, что вооруженное нападение в Холоне совершил 34-летний Амар Одех, житель города Сальфит, расположенного на Западном берегу реки Иордан.
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