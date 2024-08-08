Пересылка наркотиков почтой

С конца 2023 года полицейское управление Швеции и почтовый оператор Postnord систематически борются с организованной торговлей наркотиками в почтовой системе страны.

Как сообщает Day.Az, по оценкам полиции, по всей Швеции существует 150 центров, 50 из которых находятся в Стокгольме, где наркотики упаковываются и рассылаются покупателям по всей стране.

Ежедневно работники почтового терминала разбирают подозрительные упаковки. К началу лета было выявлено 17000 наркотических пакетов и 1200 шведов были идентифицированы в подозрении в покупке наркотиков.

Улучшение контроля над подозрительными образцами в почтовых ящиках позволило полиции также преследовать отправителей.

"Есть много признаков того, что лидер преступной группировки Исмаил Абдо владеет значительной частью рынка", - говорит инспектор полиции Стокгольма Матс Баакки.

Правоохранительными органами были выявлены также арендованные помещения, в одном из которых хранилось около 100 килограмов наркотиков, а также марки, адресные наклейки и конверты.

По его словам, этот случай дает представление о том, как часто работают упаковочные центры: упаковщики находятся внизу иерархии и работают за гроши, в то время как руководители операций имеют торговую площадку в даркнете и снабжают упаковочный центр наркотиками и адресными списками.

В отчете Совета по предотвращению преступности, опубликованном в 2021 году, подсчитано, что онлайн-продажа наркотиков составляет около десятой части рынка - с тенденцией к резкому росту. По оценкам полиции, сегодня оборот онлайн-торговли составляет 67 миллионов долларов.

"После предпринятых нами мер мы перешли от примерно сотни случаев незаконных поставок в день к 5-10 в неделю", - отметил инспектор полиции Гётеборга Йохан Экстрём.

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