В здании МИД Израиля прошли обыски

Полиция провела обыски в штаб-квартире МИД Израиля, которая расположена в Иерусалиме.

Как передает Day.Az, об этом сообщает израильское агентство Kore со ссылкой на пресс-службу полиции страны.

"Национальное подразделение по расследованию мошенничества (NAU) в Лахаб-433 несколько недель назад начало тайное расследование по подозрению в выдаче дипломатических паспортов тем, кто не имел на них права, поскольку они не прошли тесты на получение дипломатического паспорта", - отмечается в материале.

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