Lufthansa приостановила полеты в Амман, Бейрут, Тегеран и Тель-Авив

Авиакомпании, входящие в германский концерн Lufthansa Group, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке приостанавливает полеты в Амман, Бейрут, Тегеран и Тель-Авив до 13 августа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На основании текущего анализа безопасности Lufthansa Group снова корректирует свои полеты на Ближний Восток. Все рейсы в Амман, Бейрут, Эрбиль, Тегеран и Тель-Авив приостановлены до 13 августа включительно", - говорится в сообщении концерна. Lufthansa предлагает всем пассажирам, которых коснулись подобные меры, возможность бесплатно забронировать новые билеты.

"Пассажиры в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут и обратно, которые не затронуты отменой и забронировали билеты на/до 20 августа, могут бесплатно отменить бронь на основании отказа от поездки. Мы сожалеем о неудобствах, причиненных нашим гостям из-за текущей ситуации", - добавили в авиакомпании.

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