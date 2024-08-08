Израиль ликвидировал высокопоставленного члена ХАМАС

Израильская армия ликвидировала одного из высокопоставленных членов радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) устранили главаря ХАМАС в секторе Газа, который участвовал в осуществлении терактов в Иудее и Самарии. 24 июля во время совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК в секторе Газа был нанесен удар по месту, где действовал главарь ХАМАС Наэль Сахль. Через несколько дней после удара были получены разведданные, указывающие на то, что он был ликвидирован", - говорится в сообщении.

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