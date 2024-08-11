В Германии зафиксировали более 500 нападений на беженцев

Полиция ФРГ зафиксировала в первом полугодии по всей стране 519 нападений на беженцев и просителей убежища. Об этом сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на ответ правительства на соответствующий запрос группы Левой партии в Бундестага, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Конкретно речь идет о таких правонарушениях, как нанесение опасных телесных повреждений, разжигание межнациональной розни и принуждение. В результате этих действий травмы получили 46 человек, в том числе 6 детей.

Большинство преступлений - 456 - полиция относит на счет представителей ультраправых сил. Чаще всего нападениям подвергались беженцы в Саксонии и Тюрингии.

Всего в первом полугодии было также совершено 69 нападений на приюты для беженцев.

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