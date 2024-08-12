В Турции экстренно приземлился самолет

Учебный самолет совершил аварийную посадку в Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил губернатор провинции Чанаккале Омер Тораман в соцсети Х.

"На борту самолета находятся два пилота, они здоровы. Самолет не получил серьезных повреждений. Наши соответствующие группы расследуют инцидент на месте происшествия", - написал он.

На данный момент причины экстренной посадки воздушного судна неизвестны. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Отметим, что летевший сегодня из Варшавы в американский Ньюарк самолет польской авиакомпании LOT из-за ложного сообщения о бомбе вернулся в столицу Польши.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!