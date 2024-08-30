США снова подкинут деньжат Армении

США окажут Армении поддержку в вопросе обеспечения общественной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении посольства США в Армении.

Отметим, что в июле было объявлено, что официальный Вашингтон выделил 16 миллионов долларов США на формирование патрульной службы полиции в Армении.

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