https://news.day.az/world/1685389.html США снова подкинут деньжат Армении
США снова подкинут деньжат Армении
США окажут Армении поддержку в вопросе обеспечения общественной безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении посольства США в Армении.
Отметим, что в июле было объявлено, что официальный Вашингтон выделил 16 миллионов долларов США на формирование патрульной службы полиции в Армении.
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