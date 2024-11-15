Трамп против Парижского соглашения: климат под угрозой?

На сайте Baku Network опубликована статья о позиции Трампа в отношении Парижского соглашения.

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С возвращением Дональда Трампа в Белый дом Америка вновь оказалась на перепутье в вопросах глобальной климатической политики. Заявления нового-старого президента о намерении усилить добычу углеводородов, сократить финансирование зеленой энергетики и вновь выйти из Парижского соглашения вызывают тревогу у экологов и экономистов. Эти шаги грозят перераспределением приоритетов не только внутри страны, но и на международной арене.

Удар по Парижскому соглашению

Парижское соглашение, подписанное в 2015 году, считается одним из важнейших международных документов в борьбе с изменением климата. Оно нацелено на сдерживание глобального потепления в пределах 1,5-2°C, а участие США, второй крупнейшей страны по выбросам углекислого газа, жизненно важно для достижения этих целей. Но для Дональда Трампа это соглашение остаётся символом экономических ограничений, которые он неоднократно называл "кабальными" и "разрушительными для американской промышленности".

Ещё в 2017 году, во время своей первой администрации, Трамп инициировал выход США из соглашения, аргументируя это тем, что оно создаёт несправедливые преимущества для таких стран, как Китай и Индия, оставляя американскую экономику в невыгодном положении. Сегодня он вновь заявляет о своём намерении отказаться от участия в Парижском соглашении, обещая перераспределить ресурсы в пользу внутреннего производства.

Экономика vs. экология

В центре климатической стратегии Трампа - экономический рост и укрепление промышленности. Для него развитие угольной, нефтяной и газовой отраслей остаётся приоритетом. Это включает отмену моратория на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и сокращение экологических стандартов, которые, по его словам, "препятствуют развитию бизнеса". Команда Трампа также рассматривает спорные инициативы, такие как уменьшение размеров национальных памятников ради увеличения добычи полезных ископаемых.

Однако подобные шаги уже вызвали шквал критики. Экологи предупреждают, что отказ от Парижского соглашения нанесёт серьёзный удар по международным усилиям по борьбе с изменением климата. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), отказ крупных экономик от сокращения выбросов СО2 может привести к необратимым изменениям климата, включая повышение уровня моря, разрушение экосистем и усиление экстремальных погодных явлений.

Политика Байдена под угрозой

Джо Байден, предшественник Трампа, продвигал амбициозную климатическую программу, включая возвращение США в Парижское соглашение в 2021 году и введение моратория на новые разрешения на экспорт СПГ. Эти меры Байден обосновывал необходимостью перехода к зелёной экономике и укрепления международного лидерства Америки в борьбе с изменением климата.

Но победа Трампа означает ревизию большинства инициатив Байдена. Новый президент уже предложил перенести штаб-квартиру Агентства по охране окружающей среды (EPA) из Вашингтона, чтобы, по его словам, "реформировать систему". Этот символический шаг подчёркивает его готовность пересмотреть курс предыдущей администрации.

Исторический прецедент

Опыт первой администрации Трампа демонстрирует, что его намерения не всегда реализуются быстро. Хотя выход из Парижского соглашения был объявлен в 2017 году, США официально покинули его только в ноябре 2019 года из-за предусмотренных договором процедур. Это создало временное окно для других стран, чтобы усилить своё лидерство в климатической повестке. Сегодняшние планы Трампа - это попытка не только закрепить свои позиции внутри страны, но и показать миру, что США готовы действовать исключительно в своих интересах.

Разделённая Америка

Возвращение Трампа к власти рискует усугубить внутренние разногласия. Демократические штаты, такие как Калифорния, уже готовятся к судебным баталиям, чтобы защитить свои строгие экологические стандарты. В то же время промышленники и энергетические компании выражают поддержку новой климатической политике, видя в ней шанс на укрепление своих позиций на рынке.

Глобальные последствия

Вопрос остаётся открытым: приведёт ли стратегия Трампа к экономическому росту, как он обещает, или станет причиной новых климатических кризисов? Международное сообщество, вероятно, столкнётся с вызовами, связанными с перераспределением лидерства в климатической повестке, где Европа и Китай могут усилить своё влияние. Тем временем США рискуют оказаться в изоляции, если проигнорируют глобальные экологические приоритеты.

Климатический курс Трампа - это больше, чем просто внутренняя политика. Это вопрос глобальной стратегии, который может определить будущее международных усилий по борьбе с изменением климата на ближайшие десятилетия.

Климатический скептицизм Трампа: поворот вспять или стратегия для экономики?

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2024 году вновь ставит под вопрос глобальные усилия по борьбе с изменением климата. За время своего первого президентского срока, с 2017 по 2021 годы, Трамп зарекомендовал себя как ярый скептик в вопросах климатической повестки. Его решение вывести США из Парижского соглашения стало символом отхода страны от международного лидерства в области экологии, и теперь, согласно заявлениям, этот шаг может быть повторен.

Парижское соглашение, подписанное в 2015 году, остаётся краеугольным камнем международной борьбы с изменением климата. Однако Трамп с самого начала назвал его "катастрофой" для экономики США, утверждая, что оно несправедливо обременяет американскую промышленность, одновременно позволяя другим странам, таким как Китай и Индия, оставаться в тени. В глазах Трампа Парижское соглашение - это не инструмент для спасения планеты, а механизм "обдираловки" за счёт американской экономики.

Ставка на ископаемое топливо: возрождение энергетической сверхдержавы

Одним из краеугольных камней экономической стратегии Трампа остаётся продвижение добычи углеводородов. В своей риторике он часто подчёркивает значимость энергетической независимости США, называя богатые запасы нефти, газа и угля "экономическим преимуществом, которым глупо не пользоваться". Фраза "Мы будем бурить, детка!" уже стала неофициальным лозунгом его кампании.

Такая политика находит отклик среди сторонников Трампа, особенно в угледобывающих и нефтяных штатах, где рабочие места тесно связаны с индустрией ископаемого топлива. Сторонники считают, что развитие традиционной энергетики позволит снизить стоимость энергии, ограничить инфляцию и укрепить позиции США на глобальном рынке. Однако увеличение добычи нефти и газа несёт за собой значительные экологические риски. Сжигание ископаемого топлива остаётся главным источником выбросов парниковых газов, которые провоцируют климатические катастрофы - от ураганов до разрушительных засух.

Конец "зелёной революции"?

Администрация Байдена заложила основу крупнейшего в истории США перехода на возобновляемую энергетику через принятие Закона о снижении инфляции (IRA) в 2022 году. Этот закон выделяет $370 миллиардов на развитие зелёных технологий, включая субсидии на солнечные панели, ветряные турбины и электромобили.

Трамп неоднократно критиковал IRA, называя его "мошенничеством", которое расходует государственные деньги на "бесполезные" проекты. Несмотря на его желание отменить закон, этому могут противостоять даже однопартийцы-республиканцы, так как многие штаты уже извлекли экономическую выгоду из его реализации. Например, в Огайо был открыт завод Honda и LG Energy Solution стоимостью $4,4 млрд.

Если Трамп не сможет полностью отменить закон, вероятно, он попытается переработать его в пользу традиционной энергетики, что может значительно замедлить развитие солнечных и ветряных технологий. Это поставит под угрозу достижения США в сокращении выбросов СО2 и борьбе с изменением климата.

Экологические нормы: препятствие или стимул?

Трамп всегда был последовательным критиком экологического регулирования, которое он считает "тормозом для бизнеса". В свой первый срок он отменил более 100 экологических норм, включая ограничения на выбросы ртути и требований к угольным электростанциям. Эти шаги позволили промышленным предприятиям сэкономить миллиарды долларов, но обернулись ухудшением качества воздуха и воды в стране.

Администрация Байдена попыталась восстановить многие из этих норм, однако Трамп уже заявил о намерении вновь пересмотреть их. Его команда рассматривает такие символические шаги, как перенос штаб-квартиры Агентства по охране окружающей среды (EPA) из Вашингтона, чтобы подчеркнуть свою позицию о "перегруженности" агентства.

Международные последствия: глобальный шаг назад

Решения США по климатической политике оказывают серьёзное влияние на весь мир. Согласно подсчётам проекта Carbon Brief, отказ от климатических инициатив может увеличить выбросы США на 4 миллиарда тонн CO2 к 2030 году. Это эквивалентно годовому объёму эмиссии стран ЕС и Японии вместе взятых.

Международное энергетическое агентство (IEA) подсчитало, что развитие возобновляемых источников энергии с 2019 по 2023 годы позволило сократить выбросы CO2 на 2,2 миллиарда тонн в год. Если Трамп выполнит свои обещания, эти усилия могут оказаться напрасными.

В условиях, когда Китай и ЕС укрепляют свои лидерские позиции в области климата, повторный выход США из Парижского соглашения будет рассматриваться как шаг назад. Это создаст вакуум лидерства, который с радостью займут другие игроки.

Будущее американской климатической политики: курс на раздор?

Возвращение Трампа в Белый дом может вновь расколоть американское общество. Демократические штаты, такие как Калифорния, готовятся к новым судебным спорам, чтобы защитить свои жёсткие экологические нормы. Промышленники и нефтяные компании, напротив, поддерживают курс Трампа, видя в нём возможность усилить своё влияние на экономику и рынки.

Вопрос остаётся открытым: сможет ли Трамп сохранить баланс между экономическим ростом и экологическими обязательствами, или его политика приведёт к новым климатическим кризисам? Одно ясно - выбор США под руководством Трампа определит не только её национальное будущее, но и глобальный климатический ландшафт.

Цена отказа от климатической ответственности: вызовы и возможности в эпоху Трампа

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США вызывает тревогу у сторонников глобальной климатической повестки. Его скептицизм по отношению к изменениям климата, акцент на добыче ископаемого топлива и критика зелёной энергетики угрожают замедлением прогресса на пути к низкоуглеродной экономике. Тем не менее, сложившаяся ситуация открывает новые перспективы, включая неожиданный союз Трампа с Илоном Маском, активизацию локальных инициатив и изменения в глобальном климатическом контексте.

Климатический скептицизм и отказ от глобального лидерства

Дональд Трамп последовательно выступает против климатической ответственности США, утверждая, что экологическая политика препятствует экономическому росту. Вновь став президентом, он обещает повторный выход из Парижского соглашения - ключевого международного документа по борьбе с изменением климата.

Однако США остаются вторым по объёму выбросов CO₂ государством в мире, и отказ от климатических инициатив этой страной рискует подорвать глобальные усилия по сокращению эмиссий. На фоне отказа США от лидерства, другие страны, такие как Китай и ЕС, могут усилить свои позиции, что создаст новые геополитические и экономические расклады.

Энергетическая стратегия Трампа: ставка на ископаемое топливо

Основой энергетической политики Трампа остаётся развитие углеводородной отрасли. Его предвыборные заявления, такие как "Мы будем бурить, детка!", отражают решимость использовать богатые запасы нефти, газа и угля для укрепления экономики и обеспечения энергетической независимости.

Несмотря на это, подобный подход сталкивается с жёсткой критикой со стороны экологов. Сжигание ископаемого топлива остаётся главным источником выбросов парниковых газов, которые провоцируют разрушительные климатические катастрофы, включая ураганы, наводнения и засухи. Возвращение Трампа к власти угрожает замедлением перехода на возобновляемую энергетику, что может поставить под угрозу долгосрочные экологические и экономические выгоды.

Илон Маск и "зелёная" энергия: неожиданный союз

Союз Дональда Трампа с Илоном Маском, основателем Tesla, стал одним из самых неожиданных политических шагов в новой администрации. Маск, будучи лидером в области электротранспорта, представляет силу, способную стать противовесом нефтегазовому лобби.

После выборов акции Tesla выросли на 15%, что говорит о высоких ожиданиях рынка от продолжения развития электротранспорта. Союз Трампа с Маском может означать, что даже при слабой поддержке на федеральном уровне технологии чистой энергии продолжат развиваться. Это особенно важно на фоне конкуренции с Китаем, который уже стал мировым лидером в производстве солнечной и ветряной энергии.

Роль штатов и городов: борьба за климатическую повестку

Независимо от федеральной политики, борьба с изменением климата продолжается на уровне штатов и городов. Такие штаты, как Калифорния и Нью-Йорк, традиционно выступают лидерами в реализации экологических инициатив.

Принятый при администрации Байдена Закон о снижении инфляции (IRA) даёт значительные полномочия регионам в продвижении зелёной повестки. Даже при попытке Трампа ослабить закон, налоговые льготы и инвестиции, уже заложенные в его рамках, обеспечат поддержку возобновляемых источников энергии и электротранспорта.

Это создает ситуацию, в которой, несмотря на действия федерального правительства, локальные инициативы могут продолжать поддерживать климатическую повестку, формируя "экологические островки" в масштабах страны.

Глобальный контекст: новые лидеры в сфере зелёной энергетики

В то время как США могут временно отказаться от своего лидерства в области климата, другие игроки готовы занять их место. Китай активно инвестирует в солнечную и ветряную энергетику, демонстрируя, что снижение выбросов CO₂ может сочетаться с экономическим ростом.

Европа, несмотря на возможные изменения в её климатической политике под влиянием США, продолжает играть ключевую роль в борьбе с изменением климата. Однако замедление экологических реформ в США может подтолкнуть европейские страны к пересмотру своих стандартов, что создаёт риск глобального отката от амбициозных целей Парижского соглашения.

Тем не менее, страны Азии, включая Индию, Японию и Южную Корею, уже активно развивают технологии чистой энергии, укрепляя свои позиции на глобальном рынке. Это открывает новые возможности для перераспределения лидерства в сфере экологически чистых технологий.

Цена климатического отказа: вызовы для мира и Америки

Политика Трампа, направленная на поддержку углеводородов и ослабление экологических норм, несёт с собой серьёзные риски для глобального климата и международного сотрудничества. С одной стороны, США рискуют потерять свою роль лидера в зелёной энергетике, уступив её другим странам. С другой - отказ от климатической ответственности может ускорить разрушительные изменения, от которых пострадают и американцы, и жители других стран.

Тем не менее, союз с такими фигурами, как Илон Маск, и активная роль штатов создают надежду на сохранение баланса между экономическими интересами и экологической ответственностью.

Будущее глобальной климатической политики зависит от того, насколько быстро мир адаптируется к изменениям в США и сможет компенсировать их влияние. В условиях глобального потепления, вопрос экологического лидерства становится вопросом выживания планеты.

Конфликт интересов: традиционная энергетика против зелёной трансформации

Администрация Дональда Трампа окажется в эпицентре конфликта между интересами традиционной энергетики и растущим влиянием зелёных технологий. Поддержка нефтегазовой отрасли, обещания увеличить добычу углеводородов и снижение экологических ограничений остаются ключевыми приоритетами Трампа. Однако экономические успехи компаний, таких как Tesla, демонстрируют растущую значимость зелёной энергетики, что делает её привлекательной даже для традиционно консервативного бизнеса.

Этот конфликт интересов обостряет борьбу за ресурсы и субсидии. С одной стороны, компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, будут стремиться сохранить налоговые льготы и инвестиции, предусмотренные Законом о снижении инфляции (IRA). С другой стороны, традиционные энергетические гиганты лоббируют перераспределение этих средств в пользу своих отраслей. Такой политико-экономический баланс грозит замедлением зелёной трансформации, но одновременно открывает возможности для гибкого бизнеса, готового адаптироваться к изменяющимся условиям.

Неопределённое будущее: вызовы и возможности для США и мира

Возвращение Дональда Трампа знаменует начало периода острого противостояния между политическими приоритетами, экономическими интересами и глобальной климатической стратегией.

Риски:

Выход США из Парижского соглашения, обещанный Трампом, может стать ударом по международным усилиям в борьбе с изменением климата.

Ослабление экологического регулирования и акцент на добыче углеводородов создают угрозу не только для климата, но и для международного авторитета США в сфере зелёных технологий.

Возможности:

Сотрудничество Трампа с Илоном Маском открывает перспективы для развития электротранспорта и других инноваций, несмотря на скептицизм администрации в отношении зелёной энергетики.

Усилия штатов, таких как Калифорния и Нью-Йорк, а также активность частного сектора могут частично компенсировать пассивность федерального правительства.

Глобальный контекст также меняется. Конкуренция между США, Китаем и Европой в сфере зелёных технологий становится новым драйвером экономического развития. Победа Трампа, парадоксально, может ускорить усилия других стран в области чистой энергетики, чтобы компенсировать возможный откат США. Китай и ЕС, стремясь занять лидерские позиции, продолжат наращивать инвестиции в солнечную и ветряную энергетику, а также в инновационные технологии, такие как водородная энергия и системы хранения энергии.

Вывод: трансформация неизбежна, но её темпы под вопросом

Победа Дональда Трампа бросает вызов глобальной климатической повестке, однако не способна полностью остановить зелёную трансформацию. Экономические преимущества возобновляемой энергии, растущая конкуренция в этой сфере и активная роль частного сектора обеспечивают неизбежность перехода к низкоуглеродной экономике.

Следующие четыре года станут проверкой на прочность для международного климатического сотрудничества, а также для штатов и бизнеса внутри США. Смогут ли локальные инициативы и частные компании компенсировать федеральную пассивность? Этот вопрос станет ключевым для будущего Америки как глобального игрока в сфере зелёных технологий.

Главный урок для мира: зелёная трансформация не просто вопрос климатической ответственности - это гонка за экономическое лидерство в новой реальности. США могут замедлить свои усилия, но глобальная экономика продолжит двигаться вперёд. Трамп лишь определит, станет ли Америка лидером этого движения или наблюдателем на его периферии.