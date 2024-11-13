Германия перед выборами: крах "светофорной коалиции" и политическое землетрясение в Берлине

На сайте Baku Network опубликована статья о непростой ситуации в Германии перед выборами

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В Германии разворачивается политическая драма. За закрытыми дверями Берлина рушится "светофорная коалиция" - альянс трех партий с разными идеологическими платформами, который многие уже называют одним из самых провальных в истории страны.

Конфликт, который никто не смог предотвратить

Коалиция, названная по партийным цветам участников - Социал-демократической партии (СДПГ), "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП), - всегда была союзом компромиссов. Однако месяцами накапливающиеся внутренние противоречия достигли кульминации в результате острого конфликта между канцлером Олафом Шольцем и его министром финансов Кристианом Линднером. Немецкие СМИ называют эту ссору "беспрецедентной" и подчеркивают, что она фактически предопределила политический конец коалиции.

Результатом конфликта стало увольнение Линднера, за которым последовал выход министров от СвДП из правительства. Это событие не только завершило существование коалиции, но и приблизило страну к досрочным выборам, которые теперь могут состояться уже весной 2025 года.

Новая глава для Германии?

Досрочные выборы, независимо от их срока, почти наверняка положат конец канцлерству Шольца. Лидером гонки становится Христианско-демократический союз (ХДС), который предлагает более консервативный и проактивный подход к ключевым вызовам Германии, включая отношения с Украиной. Лидер ХДС Фридрих Мерц уже неоднократно критиковал нынешнее правительство за нерешительность в поддержке Киева. Более того, он выступил с инициативой выдвинуть Владимиру Путину ультиматум, подразумевающий передачу Украине немецких ракет Taurus.

Если Мерц станет канцлером, это станет сигналом для нового этапа в отношениях Берлина с союзниками по НАТО, а также для усиления давления на Кремль.

От климатических амбиций к экономической стагнации

Крах коалиции нельзя назвать неожиданным. Разногласия между партнерами проявились еще на первых месяцах их правления. Левоцентристские СДПГ и "Зеленые" выступали за расширение роли государства в социальной политике и амбициозные экологические реформы. СвДП, напротив, настаивала на жестких бюджетных ограничениях и сохранении "долгового тормоза" в соответствии с Конституцией.

Проблемы достигли апогея в ноябре прошлого года, когда Конституционный суд заблокировал планы правительства перераспределить 60 миллиардов евро, предназначенные для смягчения последствий пандемии, на климатические проекты. Это решение стало триггером для затяжного кризиса.

Партии коалиции не смогли выработать единую стратегию, что вызвало шквал критики со стороны оппозиции. Результаты выборов в Европарламент в июне и сентябрьских региональных выборов на востоке Германии только подтвердили, что избиратели отвергли "светофорный альянс". СвДП даже потеряла представительство в нескольких земельных парламентах.

Экономическая стагнация и социальные вызовы

Тем временем экономика Германии, крупнейшей страны еврозоны, находится в состоянии стагнации. Последствия пандемии, резкий рост цен на энергоносители из-за войны в Украине и необходимость увеличения оборонных расходов лишь усугубляют ситуацию. Дополнительным фактором давления стали сотни тысяч украинских беженцев, требующих социальной поддержки.

Что ждет Германию?

Крах "светофорной коалиции" открывает новую главу в политической истории Германии. Однако сохраняется вопрос: удастся ли следующему правительству, кто бы его ни возглавил, восстановить стабильность в условиях глобальных вызовов и экономического давления?

На фоне политических перестановок в Германии и неопределенности вокруг выборов в США мир, похоже, входит в новую эпоху перемен, где прежние альянсы и подходы уже не работают.

Последний акт драмы: попытка Шольца спасти коалицию и её неизбежный крах

6 ноября в политической жизни Германии стало важной вехой - днём, когда будущее "светофорной коалиции" должно было либо обрести второе дыхание, либо окончательно потерять жизнеспособность. Однако напряжённые переговоры между представителями правящих партий лишь подчеркнули глубину раскола, а действия канцлера Олафа Шольца стали, по мнению экспертов, отчаянной попыткой отсрочить неизбежное.

"Документ о разводе"

Ключевым поводом для встречи стал бюджет на 2025 год, обсуждение которого превратилось в арену для идеологических противостояний. Министр финансов Кристиан Линднер представил предложения, которые политические наблюдатели сразу же окрестили "документом о разводе". Эти инициативы, направленные на ужесточение бюджетной политики и свёртывание климатических реформ, выглядели как сознательная провокация, нацеленная на подрыв коалиции изнутри.

Эксперты считают, что Линднер пытался продемонстрировать свою принципиальность, чтобы сохранить поддержку своего электората перед возможными досрочными выборами. Ведь рейтинги Свободной демократической партии (СвДП) находятся на грани прохождения 5-процентного барьера.

Предложения Линднера, такие как заморозка экологических инициатив и сокращение социальных расходов, вызвали резкое неприятие у партнёров по коалиции. Его категорический отказ от смягчения "долгового тормоза" лишь усугубил конфликт.

Шольц пытается удержать равновесие

Шольц, со своей стороны, предложил компромиссный план из четырёх пунктов, нацеленный на преодоление бюджетного дефицита и поддержку экономики. Его предложения включали:

Субсидирование энергозатрат для бизнеса с целью снижения издержек.

Пакет поддержки для автопрома, направленный на сохранение рабочих мест и инвестиционную премию.

Финансовые стимулы для инвестиций, включая расширенные налоговые амортизации.

Увеличение помощи Украине, что, по мнению Шольца, должно послать "чёткий сигнал" союзникам о надёжности Германии.

Шольц сделал акцент на необходимости смягчения бюджетных ограничений, аргументируя это исключительной ситуацией, вызванной войной в Украине и экономическим кризисом. Однако Линднер отверг инициативы канцлера, назвав их "скучными и не амбициозными".

"Чрезвычайная ситуация"

Переговоры за закрытыми дверями завершились ничем. Вечером Шольц обратился к гражданам с заявлением, в котором озвучил претензии к Линднеру, подчеркнув его нежелание идти на компромиссы. Это заявление стало кульминацией затяжного конфликта, который Шольц решил завершить увольнением министра финансов.

Канцлер немедленно связался с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и инициировал процедуру отставки Линднера. Этот шаг стал сигналом не только к концу карьеры одного из ключевых членов правительства, но и к возможному завершению самой коалиции.

Вопрос времени: Шольц в шаге от краха

Решение Шольца удалить "проблемного" министра многие восприняли как отчаянный шаг. Однако маловероятно, что оно остановит процесс распада коалиции. Предложение Линднера о досрочных выборах было отвергнуто, но эксперты уверены: голосование может состояться гораздо раньше, чем осень 2025 года.

Политическая стабильность Германии оказалась под угрозой в самый неподходящий момент. На фоне международной турбулентности, когда США готовятся к переменам в Белом доме, а Европа сталкивается с вызовами войны, экономического кризиса и энергетической зависимости, крах "светофорной коалиции" лишь усиливает неопределённость.

Остаётся главный вопрос: сможет ли Олаф Шольц сохранить свою должность, или дни его канцлерства сочтены? Одно ясно: Германия стоит на пороге новых политических потрясений, которые, вероятно, изменят её курс на годы вперёд.

Крах коалиции: Германия на пороге досрочных выборов и смены власти

Политическая турбулентность в Германии продолжает набирать обороты. После развала "светофорной коалиции" канцлер Олаф Шольц пытается удержать власть, создавая правительство меньшинства, но шансы на успех кажутся все более призрачными.

Последний шанс: голосование за доверие

Олаф Шольц объявил о намерении провести голосование за доверие 15 января, в первый день новой сессии Бундестага. Это решение он называет стратегией сохранения стабильности в стране, однако оппозиция - и даже его бывшие союзники - настаивают на немедленном проведении процедуры.

Шольц надеется, что до рождественских каникул ему удастся заручиться поддержкой Христианско-демократического союза (ХДС) и провести через парламент ряд важных законопроектов, включая инициативы по поддержке Украины. Канцлер уже провел переговоры с лидером консерваторов Фридрихом Мерцем, апеллируя к необходимости демонстрации единства перед международным сообществом.

Однако времени у Шольца крайне мало. Большинство политических наблюдателей уверены, что голосование за доверие приведет к его поражению, а досрочные выборы будут назначены на конец марта.

Реформы и рокировки в правительстве

После ухода министров от Свободной демократической партии (СвДП) Шольц оперативно приступил к формированию нового кабинета. На пост министра финансов был назначен его экономический советник Йорг Кукис. Министр транспорта Фолькер Виссинг остался на своём посту, несмотря на выход из партии, а вот министры юстиции и образования покинули свои должности.

Тем не менее эти шаги лишь временные меры. Консерваторы и другие оппозиционные партии выступают категорически против продолжительного существования правительства меньшинства.

Фридрих Мерц открыто заявил, что Германия не может позволить себе месяцы политической нестабильности. Он подчеркнул необходимость срочного голосования за отставку Шольца и немедленного назначения досрочных выборов, заявив:

"Мы не можем позволить себе бездействующее правительство в момент, когда от Германии ждут конкретных решений на международной арене".

Ускоренная перезагрузка власти

На фоне стремительного развития событий Берлин буквально погружается в политический кризис. Голосование за доверие станет последней проверкой жизнеспособности правительства Шольца, однако вероятность его успеха крайне мала.

Фактически, это голосование станет не столько спасением для канцлера, сколько окончательным приговором его правительству. Ключевые игроки, включая экс-министра финансов Кристиана Линднера, активно выступают за досрочные выборы, что лишает Шольца шансов на поддержку даже оставшихся союзников.

Внешнеполитический вакуум: Германия теряет инициативу

Политический хаос в Берлине уже начал сказываться на внешнеполитической активности страны. Шольц пропустил утреннюю сессию саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, появившись лишь на вечернем неформальном заседании лидеров ЕС.

Этот сигнал не остался незамеченным международным сообществом. В период, когда Европа сталкивается с вызовами, требующими координации и решительных действий, Германия оказывается увязшей во внутренних проблемах.

Что дальше?

Распад "светофорной коалиции" дал Германии шанс на политическую перезагрузку, но ценой может стать углубление экономических и внешнеполитических проблем. Досрочные выборы, которые, вероятно, состоятся в ближайшие месяцы, могут кардинально изменить расклад сил в стране.

Для Германии это момент выбора: продолжить путь компромиссов и внутреннего раздора или перейти к более консолидированному и решительному правительству. Однако одно ясно уже сейчас - Олаф Шольц завершает своё канцлерство в условиях, когда доверие к его лидерству почти полностью утрачено.