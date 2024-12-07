Цепная авария с участием 25 автомобилей в Турции

В Турции на трассе Битлис - Татван произошла массовая авария, в которой столкнулись около 25 автомобилей, включая грузовик, пассажирский микроавтобус, автофургон и множество легковых машин.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, из-за густого тумана и гололеда на дороге произошло цепное ДТП, в результате которого пострадали 31 человек.

После аварии движение на участке трассы в обоих направлениях было полностью перекрыто. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, спасателей и полиции. Кроме того, продолжаются работы по устранению многокилометрового транспортного затора, образовавшегося в результате инцидента.