https://news.day.az/world/1713534.html Цепная авария с участием 25 автомобилей в Турции - ФОТО В Турции на трассе Битлис - Татван произошла массовая авария, в которой столкнулись около 25 автомобилей, включая грузовик, пассажирский микроавтобус, автофургон и множество легковых машин.
Цепная авария с участием 25 автомобилей в Турции - ФОТО
В Турции на трассе Битлис - Татван произошла массовая авария, в которой столкнулись около 25 автомобилей, включая грузовик, пассажирский микроавтобус, автофургон и множество легковых машин.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, из-за густого тумана и гололеда на дороге произошло цепное ДТП, в результате которого пострадали 31 человек.
После аварии движение на участке трассы в обоих направлениях было полностью перекрыто. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, спасателей и полиции. Кроме того, продолжаются работы по устранению многокилометрового транспортного затора, образовавшегося в результате инцидента.
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