https://news.day.az/world/1715736.html В школах Польши ввели обязательные уроки стрельбы - ВИДЕО В Польше ввели обязательные уроки стрельбы для школьников. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle. По данным источника, республика адаптирует опыт Украины, где учащихся обучают обращению с оружием и тренируют на полигонах. Теперь в Польше подобные уроки проводятся с последнего класса начальной школы.
В школах Польши ввели обязательные уроки стрельбы - ВИДЕО
В Польше ввели обязательные уроки стрельбы для школьников. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным источника, республика адаптирует опыт Украины, где учащихся обучают обращению с оружием и тренируют на полигонах. Теперь в Польше подобные уроки проводятся с последнего класса начальной школы. Директор одной из школ объяснил, что в связи с нестабильной обстановкой в мире такие навыки необходимы для подрастающего поколения.
"Польша напугана и хочет, чтобы молодое поколение как можно скорее научилось обращаться с оружием", - говорится в репортаже.
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