В школах Польши ввели обязательные уроки стрельбы

В Польше ввели обязательные уроки стрельбы для школьников. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным источника, республика адаптирует опыт Украины, где учащихся обучают обращению с оружием и тренируют на полигонах. Теперь в Польше подобные уроки проводятся с последнего класса начальной школы. Директор одной из школ объяснил, что в связи с нестабильной обстановкой в мире такие навыки необходимы для подрастающего поколения.

"Польша напугана и хочет, чтобы молодое поколение как можно скорее научилось обращаться с оружием", - говорится в репортаже.