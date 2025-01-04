Служба безопасности президента Южной Кореи отказала полиции в сотрудничестве

Высшие должностные лица Службы безопасности президента Южной Кореи отказались удовлетворить запрос полиции о явке Юн Сок Ёля на допрос, запланированный на субботу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yonhap, причиной отказа названа угроза безопасности главы государства.

В Службе безопасности пояснили, что ведут переговоры с полицией о переносе даты допроса. Однако правоохранительные органы намерены предпринять ещё одну попытку задержания Юн Сок Ёля уже в воскресенье. У полиции есть время до понедельника, чтобы привести в исполнение ордер на арест, выданный по обвинениям в мятеже и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ситуация продолжает оставаться напряжённой, а возможное задержание президента привлекает пристальное внимание как внутри страны, так и за её пределами.