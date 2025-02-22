Турецкие рыбаки засняли удивительное явление

Турецкие рыбаки засняли необычное явление - квадратные вольны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В видео четко видно, как на поверхности моря формируются волны, которые образуют сетчатый узор, создавая впечатление квадратов. Такое явление является редкостью и происходит из-за пересечения двух волн под разными углами, что приводит к образованию этих удивительных геометрических форм на воде.