https://news.day.az/world/1732043.html Турецкие рыбаки засняли удивительное явление - ВИДЕО Турецкие рыбаки засняли необычное явление - квадратные вольны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В видео четко видно, как на поверхности моря формируются волны, которые образуют сетчатый узор, создавая впечатление квадратов.
Турецкие рыбаки засняли удивительное явление - ВИДЕО
Турецкие рыбаки засняли необычное явление - квадратные вольны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В видео четко видно, как на поверхности моря формируются волны, которые образуют сетчатый узор, создавая впечатление квадратов. Такое явление является редкостью и происходит из-за пересечения двух волн под разными углами, что приводит к образованию этих удивительных геометрических форм на воде.
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