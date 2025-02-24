Северную Корею уличили в использовании Chat GPT

Северная Корея использует Chat GPT, разработанный в США сервис генеративного искусственного интеллекта от OpenAI, в своих исследованиях в области искусственного интеллекта в высшем образовании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Korea Times (TKT).

Согласно репортажу Voice of Korea, северокорейского издания, ориентированного на внешнюю аудиторию, сотрудники научно-исследовательского института искусственного интеллекта при Университете Ким Ир Сена были замечены за изучением Chat GPT и его функциональных возможностей.

Учебные материалы, используемые институтом, объясняют, как Chat GPT генерирует текст на основе введенных пользователем данных. Учитывая строгие ограничения Северной Кореи на доступ к интернету, остается неясным, имеют ли исследователи прямой доступ к сервису.

Хан Чхоль-чжин, исследователь из Университета Ким Ир Сена, заявил, что институт сосредоточен на изучении способов понимания и приобретения передовых технологий и их адаптации для внутреннего использования.