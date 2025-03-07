Канада отложила введение части тарифов против США

Власти Канады отложат введение части антиамериканских тарифов до 2 апреля в ответ на решение США приостановить действие пошлин на товары из Канады, которые подпадают под действие трехстороннего соглашения США, Канады и Мексики (USMCA).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг министр финансов страны Доминик Леблан.

"Соединенные Штаты согласились приостановить до 2 апреля действие тарифов на экспорт из Канады, которые соответствуют требованиям соглашения CUSMA (канадское написание соглашения USMCA - прим. ТАСС). В результате Канада не будет до 2 апреля вводить вторую часть тарифов на товары из США стоимостью 125 млрд [канадских] долларов ($87 млрд)", - написал министр в Х.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о новой отсрочке введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение, до 2 апреля. Американский лидер подчеркнул, что после этой даты подобных послаблений не будет.

4 марта премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона. По его словам, Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд). Трюдо уточнил, что уже 4 марта канадские тарифы затронут американские товары на сумму в 30 млрд канадских долларов, а оставшиеся 125 млрд канадских долларов "ударят" через 21 день. Он добавил, что канадские пошлины будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои.