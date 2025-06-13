Трамп за продолжение диалога с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочитает заключить сделку с Ираном.

По его мнению, возможное нападение Израиля во время процесса заключения сделки "разрушит все", сообщает Day.Az со ссылкой на заявление американского лидера в социальной сети Truth Social.

"Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я сказал им самым ясным образом: "Просто сделайте это", но как бы они ни старались - они просто не могли. Я сказал им, что это будет намного хуже, чем все, что они знали, ожидали или слышали, что Соединенные Штаты производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире - с большим отрывом - и что у Израиля ее много, и еще много на подходе - и они знают, как ее использовать. Некоторые из иранских экстремистов говорили смело, но они не знали, что будет дальше. Теперь они все мертвы, и будет только хуже! Еще есть время остановить эту бойню с запланированными следующими атаками, которые будут еще более жестокими, и положить ей конец. Иран должен заключить сделку, пока ничего не осталось, и спасти то, что когда-то называлось Персидской империей. Больше никаких смертей, никаких разрушений - просто сделайте это, пока не стало слишком поздно".