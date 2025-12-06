https://news.day.az/world/1800332.html

Активисты испортили рождественский дух в Лондоне - ВИДЕО

Активисты высыпали мешки навоза под рождественскую ëлку в самом люксовом отеле Лондона The Ritz. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестная акция была направлена против "непристойно богатых" - в рамках требования к британскому правительству ввести "налог на экстремальное богатство".