Активисты испортили рождественский дух в Лондоне

Активисты высыпали мешки навоза под рождественскую ëлку в самом люксовом отеле Лондона The Ritz.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протестная акция была направлена против "непристойно богатых" - в рамках требования к британскому правительству ввести "налог на экстремальное богатство".

