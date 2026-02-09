https://news.day.az/world/1814964.html Сибиряки устроили хоккей на замерзшей реке в Алтае - ВИДЕО Сибиряки посадили вертолет на замерзшую реку на Алтае и сыграли там в хоккей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местный фотограф Вадим Махоров с приятелями решили покорить реку Текелю у подножия горы Белухи. Они приземлились туда прямо на вертолете и погоняли шайбу.
Сибиряки посадили вертолет на замерзшую реку на Алтае и сыграли там в хоккей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местный фотограф Вадим Махоров с приятелями решили покорить реку Текелю у подножия горы Белухи. Они приземлились туда прямо на вертолете и погоняли шайбу. Вадим радостно поделился с подписчиками тем, что игра состоялась на высоте 2500 метров.
