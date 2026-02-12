Вороны отомстили бросившему камень мужчине

Мужчина кинул камнем в ворону - на следующий день возле его машины его ждал сюрприз.

Как сообщает Day.Az, соответствующее видео быстро распространилось в соцсетях.

Вороны оказались не просто умными, а мстительными: они запоминают лица, распознают обидчиков и "сообщают" о них другим птицам - стая может годами преследовать человека и передавать информацию вплоть до следующих поколений.