https://news.day.az/world/1815764.html Вороны отомстили бросившему камень мужчине - ВИДЕО Мужчина кинул камнем в ворону - на следующий день возле его машины его ждал сюрприз. Как сообщает Day.Az, соответствующее видео быстро распространилось в соцсетях.
Вороны оказались не просто умными, а мстительными: они запоминают лица, распознают обидчиков и "сообщают" о них другим птицам - стая может годами преследовать человека и передавать информацию вплоть до следующих поколений.
