В Польше прошел турнир по скоростному поеданию пончиков, так отметили Жирный четверг перед началом Великого поста. У поляков пончики заменяют блины. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
