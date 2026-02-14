В Польше прошел турнир по скоростному поеданию пончиков

В Польше прошел турнир по скоростному поеданию пончиков, так отметили Жирный четверг перед началом Великого поста. У поляков пончики заменяют блины.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.