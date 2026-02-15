https://news.day.az/world/1816262.html Переезд в Новой Зеландии выглядит так - ВИДЕО При желании хозяева дома могут перевезти его на новое место. Сначала дом поднимают и перемещают на рельсы, а затем - ставят на грузовик. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
При желании хозяева дома могут перевезти его на новое место. Сначала дом поднимают и перемещают на рельсы, а затем - ставят на грузовик.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
