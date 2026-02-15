Обама заявил о существовании инопланетян

Бывший президент США Барак Обама заявил, что инопланетяне существуют. Об этом он сказал в подкасте No Lie with Brian Tyler Cohen американского политического блогера Брайна Тайлера Коэна, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обама признался, что, хоть инопланетяне реальны, но никогда их не видел. Их не держат в Зоне 51, и подземных баз там нет. "Разве что существует грандиозный заговор, и все это скрыли даже от президента США", - добавил он.

По словам политика, когда он стал президентом США, в первую очередь он хотел узнать ответ на вопрос "Где инопланетяне?".