Женщина перепутала бревно в воде с аллигатором и попала на видео

Женщина во время купания случайно схватила то, что приняла за плавающее бревно, а затем в панике обнаружила, что это был живой аллигатор, пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На кадрах видно, как женщина спокойно находится в воде и, судя по всему, не замечает дрейфующий рядом объект. В какой-то момент она касается предмета, похожего на бревно, после чего в панике вскрикивает.

Как позже выяснилось, это был молодой аллигатор, предположительно очковый кайман - представитель семейства аллигаторовых.

Испугавшись, женщина в отчаянии подбросила рептилию в воздух и тут же стремительно пошла к берегу. Видео с места событий быстро разошлось по соцсетям, где пользователи активно обсуждают случившееся. Одни шутят, что это "худший кошмар любого отдыхающего", другие отмечают удивительную способность крокодилов маскироваться под обычное бревно.

Эксперты по дикой природе напоминают, что такие рептилии нередко плавают у поверхности воды, регулируя температуру тела, и действительно могут выглядеть как кусок древесины или мусор.