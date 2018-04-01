Захарова назвала бойкот ЧМ-2018 в России главной целью западных стран‍

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Пятому каналу" предположила, что главная цель некоторых западных стран - не допустить проведения чемпионата мира по футболу в России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос ведущего, не может ли Россия столкнуться с изоляцией со стороны западных стран в контексте проведения чемпионата мира по футболу, Захарова указала, что "это просто голубая мечта, это главная цель".

"Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение "трава не расти" - вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России", - сказала она.

"Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля", - добавила Захарова.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.