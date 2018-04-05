Корейские инженеры создали робота для одиноких людей - ВИДЕО

Робота для коммуникации людей, живущих в одиночестве, создали корейские инженеры. об этом сообщает IEEE Spectrum.

Робот улавливает звуки в доме, анализирует их и может сообщить об услышанном друзьям своего владельцам, имеющим таких же роботов. Предполагается, что это поможет людям в борьбе с одиночеством, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Корпус робота напоминает силуэт кошки, в центре установлен экран. на котором изображаются интерактивные глаза, способные выражать спектр эмоций. Также тело робота содержит датчики освещения, температуры, расстояния, звука и микрофон. Датчик расстояния позволяет определить нахождение владельца в помещение, а при помощи датчика звука робот анализирует действия хозяина. Если он приходит к выводу, что человек занимается бытовыми вещами - открывает дверь комнаты или холодильник, он отправляет информацию об этом другим роботам, установленным в домах друзей владельца данного механизма. Дружественные роботы сообщают о действиях человека своим хозяевам. При этом они не называют имя персоналии, от которой поступило сообщение. При этом, если пользователь заинтересовался, он может постучать рядом с роботом и тот раскроет имя заинтересовавшегося. Таким же образом можно выражать и другие эмоции, например, похлопать для одобрения.

Разработчики предполагают, что таким образом владельцы роботов смогут бороться с одиночеством. Вначале они начнут общаться при помощи электронных помощников, это побудит их списаться или созвониться. Четырехдневные испытания на добровольцах позволили разработчикам утверждать, что роботы дали людям ощущение сожительства с другими людьми.

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