В Алжире разбился самолет, более ста погибших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

13:25

Не менее 105 человек погибли при крушении военного самолета в Алжире, 26 из них из Западной Сахары. Об этом сообщает местный телеканал En-Nahar со ссылкой на МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что самолет Ил-76 потерпел крушение в сельскохозяйственной зоне в провинции Блида в среду около 08.00 по местному времени. Самолет разбился спустя несколько минут после взлета. Телеканал Al-Arabia со ссылкой на алжирский военный источник сообщил, что выживших на борту самолета нет.

"Сто пять человек погибли, среди них 26 из Полисарио (Народного фронта освобождения Западной Сахары - ред.), в результате крушения военного самолета в Буфарике", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Источник в посольстве России в Алжире сообщил РИА Новости, что дипмиссия пока не располагает данными, что россияне могли находиться на борту военного самолета, потерпевшего крушение в Алжире.

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13:16

Выживших при крушении военного самолета в районе аэропорта Буфарик на севере Алжира нет, сообщил спутниковому телеканалу "Аль-Арабия" алжирский военный источник, передает РИА Новости. Как сообщает алжирское информационное агентство, потерпевший крушение самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Большинство пассажиров являлись военнослужащими. Самолет упал в районе аэропорта. В настоящее время спасатели тушат возникший на месте крушения пожар. Источники сообщают, что самолет упал через несколько минут после взлета. Одной из возможных причин крушения могла стать техническая неисправность. Всего, по предварительным данным, жертвами катастрофы могли стать более 200 человек. --------

12:43

Военный самолет потерпел крушение на севере Алжира. По данным СМИ, погибли более 200 человек, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.

Трагедия произошла в провинции Блида близ аэропорта города Буфарик на севере страны. Там на землю рухнул военно-транспортный самолет Ил-76.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, жертвами авиакатастрофы стали свыше 200 человек. По предварительным данным, погибшие были военнослужащими.



Отмечается, что самолет упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в 50 километрах от столицы страны - Алжира. Сразу после падения борт загорелся.



Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. Подробности произошедшего уточняются.

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