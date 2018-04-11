В Алжире разбился самолет, более ста погибших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
13:25
Не менее 105 человек погибли при крушении военного самолета в Алжире, 26 из них из Западной Сахары. Об этом сообщает местный телеканал En-Nahar со ссылкой на МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что самолет Ил-76 потерпел крушение в сельскохозяйственной зоне в провинции Блида в среду около 08.00 по местному времени. Самолет разбился спустя несколько минут после взлета. Телеканал Al-Arabia со ссылкой на алжирский военный источник сообщил, что выживших на борту самолета нет.
"Сто пять человек погибли, среди них 26 из Полисарио (Народного фронта освобождения Западной Сахары - ред.), в результате крушения военного самолета в Буфарике", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Источник в посольстве России в Алжире сообщил РИА Новости, что дипмиссия пока не располагает данными, что россияне могли находиться на борту военного самолета, потерпевшего крушение в Алжире.
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13:16
Военный самолет потерпел крушение на севере Алжира. По данным СМИ, погибли более 200 человек, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.
Трагедия произошла в провинции Блида близ аэропорта города Буфарик на севере страны. Там на землю рухнул военно-транспортный самолет Ил-76.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, жертвами авиакатастрофы стали свыше 200 человек. По предварительным данным, погибшие были военнослужащими.
Отмечается, что самолет упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в 50 километрах от столицы страны - Алжира. Сразу после падения борт загорелся.
Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. Подробности произошедшего уточняются.
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