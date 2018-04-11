Названа предварительная причина крушения военного самолета в Алжире - ВИДЕО

11 апреля 2018 13:17

Алжирские СМИ со ссылкой на источники, которые входят в комиссию по расследованию авиакастрофы в Алжире, назвали предварительную причину крушения самолета, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По информации Al Arabiya, военно-транспортный самолет, на борту которого находились более 200 военнослужащих, не смог набрать высоту и врезался в землю через несколько минут после взлета с аэродрома в Буфарике.

В тоже время, есть информация, что в самолете находились 106 человек.

По предварительным данным, выжить никому не удалось. В настоящее время на месте крушения работают специалисты различных ведомств.

Власти Алжира пока не комментируют произошедшее.

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Нажмите на видео для просмотра:
Военный самолет потерпел крушение в Алжире

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Hərbi təyyarə qəzaya uğradı

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